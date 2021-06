Vestibular Top 50 da Universidade Evangélica de Goiás garante bolsa de até 100% para os melhores colocados

Imagina estudar em uma das melhores universidades do país e ainda não pagar nada. A Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA abriu as inscrições para o vestibular Top 50, com bolsas para todos os cursos, exceto medicina, e descontos de até 100% nas mensalidades para os melhores colocados. E o melhor: o benefício valerá até o final do curso.

As provas (10 e 11 de julho) e as inscrições serão feitas online e todas as informações podem ser obtidas no site da Uni, como é carinhosamente chamada a mais nova universidade de Goiás.

E para quem ainda não sabe da novidade, no dia 31 de maio deste ano o ministro da Educação, Milton Ribeiro, esteve na instituição para assinar a portaria ministerial que transformou o antigo Centro Universitário de Anápolis em Universidade Evangélica de Goiás, um título que confirma a excelência da Uni.

Os 50 vestibulandos que tirarem as melhores notas no Top 50 terão um desconto, mas apenas aqueles de maior desempenho nas provas garantirão a bolsa completa.

Mais informações no site da UniEVANGÉLICA.

Em tempo

O resultado do Índice Geral de Cursos (IGC) 2019 divulgado recentemente pelo Ministério da Educação confirmou que a Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA está entre as principais instituições de ensino superior (IESs) do Estado de Goiás.

Com conceito 4, permanece entre as quatro melhores, conforme a avaliação. O Curso de Medicina possui conceito 5.

No ano passado, a instituição já havia ficado entre as 10 melhores IESs, também com conceito 4, conforme o IGC 2018. E por dois anos seguidos, é a mais bem colocada de Anápolis.

O foco em modernidade, a aplicação de novas metodologias e a qualificação do corpo docente, associados a investimentos em pesquisa, ampliação dos cursos oferecidos e contínua melhoria da infraestrutura representam alguns dos motivos que levaram o Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA a receber posição de destaque.