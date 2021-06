Essa foi a reação da esposa de Faustão após a demissão do apresentador na Globo

A ex-modelo Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, 71, alterou e removeu a legenda em que contava sobre a volta de Faustão para o programa Domingão (Globo). Nesta quinta-feira (17) a Globo divulgou que o apresentador sairá definitivamente da emissora.

Faustão será substituído por Tiago Leifert, 41, que ficará no ar nas tardes de domingo até Luciano Huck estrear seu programa. Nesta quarta-feira (16), Luciana havia publicado uma foto de Fausto agradecendo pelo apoio e carinho dos fãs neste tempo que o apresentador se recuperava de uma infecção urinária.

“Obrigada por todas as mensagens. Fausto já está ótimo e pronto pro próximo Domingão na sua televisão”, escreveu. No entanto, agora a legenda foi editada e diz apenas: “Obrigada por todas as mensagens. Fausto já está ótimo.”

O diretor de televisão Boninho, 59, havia comentado no registro celebrando a volta do apresentador. “Bora fazer o Domingão”, escreveu. Em nota a Globo anunciou: “O apresentador Tiago Leifert estará à frente das tardes de domingo da TV Globo, até a estreia do novo projeto em desenvolvimento com Luciano Huck.”

O novo programa, do apresentador do Caldeirão do Huck (Globo), ainda não possui data oficial de estreia. Faustão estreou na Globo já com o Domingão, em março de 1989. Ele começou a carreira no rádio e se destacou na TV ao comandar o programa Perdidos na Noite, que estreou em 1984 na Gazeta, e também foi exibido na Record e na Bandeirantes.

A reportagem perguntou à Globo se Faustão se despedirá do público no programa deste domingo (20), mas a emissora ainda não respondeu. Faustão anunciou sua saída da Globo, após 32 anos, em janeiro. A decisão teria sido tomada após a emissora propor uma mudança no dia de seu programa, para as quintas à noite. Com isso, foi determinado um ano de quadros especiais para marcar sua saída, com o Super Dança dos Famosos.

O quadro, no entanto, seguirá agora sob o comando de Leifert. Neste domingo, será revelado quem se juntará ao grupo de semifinalistas, que já conta com Maria Joana, Marcello Melo Jr, Paolla Oliveira, Lucy Ramos e Dandara Mariana.

A confirmação de Luciano Huck como substituto oficial após o término do Domingão do Faustão foi feita pelo próprio apresentador a Pedro Bial na noite de terça (15). O que trouxe alívio aos bastidores da Globo em todos os setores –da alta direção ao baixo escalão, passando pelo departamento comercial, que cobrava da emissora a definição de uma atração para manter ou não suas ações aos domingos.

Admitindo que não será candidato à presidência da República em 2022, como se cogitou, Huck disse que quer criar um programa em que “o Brasil se enxergue nas tardes de domingo em 2022, ainda mais”, sem responder se ficará sediado no Rio ou em São Paulo.

“Tenho certeza que eu posso contribuir muito para o país estando nos domingos da Globo e fazendo um programa que se conecte com as pessoas, que ouça as pessoas, que traga a esperança de volta e resgate nossa autoestima. Mas isso não quer dizer que eu esteja fora do debate público”, reforçou.

Huck, que está na Globo há 21 anos e comanda aos sábados o Caldeirão do Huck, há anos vinha sendo apontado como substituto natural do veterano.

Questionado por Bial se levará algo do Caldeirão para o domingo, Huck falou que o novo programa ainda é uma página em branco, mas é preciso “respeitar o hábito do telespectador: é como reformar o avião sem o passageiro ver”. Antenado em ideias políticas, promete levar reflexões ao novo palco.