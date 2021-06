Manifestação nacional que pede “Fora, Bolsonaro” também ocorrerá em Anápolis

Diversos sindicatos, associações, partidos e políticos de esquerda anapolinos organizam para o próximo sábado (19) a versão local da manifestação contra o presidente da República.

O ato “Fora, Bolsonaro” também pede mais vacinas contra a Covid-19, volta do Auxílio Emergencial de R$ 600 e rechaço à Reforma Administrativo em curso no Congresso Nacional.

Em Anápolis, a concentração ocorrerá às 09h na Praça do Ancião e percorrerá diversas ruas do Centro até a Praça Americano do Brasil.

Segundo os organizadores, os participantes estarão de máscara, usarão álcool em gel e respeitarão o distanciamento mínimo entre pessoas.