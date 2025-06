Motorista de aplicativo tem carro detonado e caso termina em briga generalizada na Praça Dom Emanuel

Vídeo mostra briga generalizada e momento em que condutor ameaça ir para cima de passageiros

Gabriella Pinheiro - 26 de junho de 2025

Imagem mostra carro danificado durante briga, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Uma confusão durante uma corrida por aplicativo terminou em briga generalizada, com direito a tapas e socos, e deixou o carro de um motorista de aplicativo danificado. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (26), na Praça Dom Emanuel, em Anápolis.

Por volta das 13h, policiais militares receberam uma ocorrência sobre uma agressão e se deslocaram até o endereço, onde realizaram patrulhamento.

Ao chegarem ao local, a situação estava mais calma – entretanto, os militares foram até uma clínica de saúde, no setor Jundiaí, onde encontraram um homem, de 46 anos, que relatou estar trabalhando como motorista de aplicativo no momento da confusão.

De acordo com ele, fazia uma corrida do Jardim Progresso até a Praça Dom Emanuel, quando três pessoas — duas mulheres e um homem — entraram no veículo.

Logo no início do percurso, iniciou-se um desentendimento entre o condutor e os passageiros. Na altura do Brasil Park Shopping, os envolvidos começaram uma nova discussão a respeito do vidro do automóvel (se ficava aberto ou fechado), o que levou a uma briga com tapas e socos.

Em um vídeo registrado por populares, é possível ver o momento em que duas mulheres e um homem gritam com o motorista, enquanto ele parte para cima deles e até ameaça agredir uma mulher que está grávida.

Em um dado momento, os passageiros começaram a danificar o automóvel, um Hyundai HB20. Logo em seguida, o motorista evadiu-se do local e acionou a Polícia Militar (PM). O caso deve ser investigado.

URGENTE 🚨 Motorista de aplicativo tem carro detonado e caso termina em briga generalizada na Praça Dom Emanuel; Entenda Leia: https://t.co/cNdogqCRg1 pic.twitter.com/ygIGYHNGp8 — Portal 6 (@portal6noticias) June 26, 2025

