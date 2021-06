Caixa Econômica inicia mais uma fase do Auxílio Emergencial

Ana Paula Branco, de SP – A Caixa inicia nesta sexta (18) os pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial 2021. Os beneficiários nascidos em janeiro são os primeiros a receber os recursos em suas contas digitais e já podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem.

O calendário da terceira parcela foi antecipado pela Caixa e o governo federal, como ocorreu com o calendário de saques da primeira parcela e o calendário completo da segunda parcel. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a quarta parcela também será antecipada.

O pagamento do auxílio obedece o mês de aniversário do beneficiário. Neste sábado (19), será a vez dos nascidos em fevereiro receberem o benefício, e no domingo (20), os beneficiários nascidos em março. O calendário retoma os pagamentos na terça-feira (22), para os aniversariantes de abril.

Beneficiários do auxílio recebem parcelas que vão de R$ 150, para solteiros, até R$ 375, para mães que são as únicas responsáveis pelo sustento do lar. As demais famílias recebem R$ 250.

Como nas parcelas anteriores, primeiro o valor é depositado na conta digital para ser movimentado pelo Caixa Tem. O saque é liberado depois, respeitando calendário que também obedece o mês de aniversário do trabalhador. Para quem recebe o crédito nesta sexta-feira, saques e transferências serão liberados a partir do dia 1º de julho.

Até a liberação, os beneficiários podem fazer compras em supermercados, padarias, farmácias

e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code do Caixa Tem. É possível também pode pagar contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas pela opção “Pagar na Lotérica”.

Segundo a Caixa, a conta digital movimentada pelo Caixa Tem é uma poupança simplificada, sem

tarifas de manutenção, com limite mensal de movimentação de R$ 5.000.

Em caso de dúvidas, o trabalhador pode ligar para a central telefônica 111 da Caixa, que funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h, gratuitamente. O banco disponibiliza, ainda, o site auxilio.caixa.gov.br.

