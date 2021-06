A excelente notícia para os que esperam a segunda dose da AstraZeneca em Goiás

O Governo de Goiás recebe, na tarde deste domingo (20) mais 235 mil doses de vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A nova remessa está prevista para chegar ao Aeroporto Internacional Santa Genoveva às 14h35. De lá, o carregamento segue para a Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), em Goiânia.

O imunizante deverá ser usado exclusivamente como segunda dose em todos os 246 municípios goianos.

Assim que passarem pelo processo de conferência, as vacinas serão encaminhadas, conforme intervalo recomendado entre a primeira e segunda aplicação, para que as cidades prossigam com as ações do Programa Nacional de Imunizações (PNI) contra a Covid-19.

Com esse novo carregamento, Goiás atinge a marca de 3.638.830 doses já recebidas desde o início da campanha, em janeiro deste ano.

Até às 15h de sábado (19), o estado aplicou 1.965.638 doses das vacinas contra a Covid-19. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 685.713 pessoas.

Esses dados são preliminares e coletados no site Localiza SUS do Ministério da Saúde, conforme a atualização nos sistemas oficiais por parte dos municípios, que são os responsáveis pela aplicação das vacinas em seus territórios.