Não existe retomada econômica sem vacina e me permita explicar porque

Divulgado pelo IBGE, o Brasil teve o crescimento do PIB em 1,2% no primeiro trimestre de 2021, acima das expectativas do mercado, contudo embora o dado mostrar o País mais rico, a realidade reflete uma pandemia que já matou 500 mil brasileiros, desemprego recorde e inflação descontrolada.

O PIB é soma de todos os produtos e serviços produzidos no País em um determinado período, isso significa que o País aumentou 1,2% em relação ao ultimo trimestre de 2020. Por outro lado, o consumo das famílias caiu, o desemprego aumentou e a alta da inflação resultou na disparada dos preços da carne, do gás de cozinha, do combustível, dentre tantos outros itens básicos de consumo.

Apesar do Brasil ter ficado mais rico no último trimestre, frutos das exportações e a retomada das atividades econômicas, esse aquecimento econômico não refletiu na vida e no poder de compra da maioria dos brasileiros, sendo o impacto do crescimento sentido por apenas uma pequena parcela da população.

Todos nós conhecemos um amigo que perdeu o emprego, alguém que teve que fechar um negócio aberto há anos ou que enfrenta graves dificuldades financeiras, sem contar as mais de 500 mil vidas perdidas no Brasil, por isso não podemos acreditar que existe escolha certa entre economia e saúde, afinal não existe economia sem pessoas saudáveis, pois pessoas com saúde plena conseguem trabalhar, empreender e serem instrumentos de geração de riqueza.

O melhor investimento que se pode fazer no setor público ou privado, progressistas ou conservadores é a vacina para todos. A vacina combate a pandemia e recupera a economia. O poder público tem obrigação e o dever de liderar a retomada econômica, acelerando a vacinação, incentivando a produção e controlando o consumo para diminuir o descompasso entre oferta e demanda, afinal a iniciativa privada não fará isso sozinha.

Os países que estão mais avançados na aplicação da vacina contra o Covid 19, a economia, os empregos e dinheiro no bolso começam a voltar. Precisamos da vacina, precisamos lutar pela vacina e ganharmos de presente a retomada econômica com o País mais rico e a população com seu poder de compra restaurado.

