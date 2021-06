Caiado lança nova etapa do programa que sorteará R$ 200 mil em prêmios todo mês

O governador Ronaldo Caiado (DEM) lançou nesta terça-feira (22) a nova etapa do Programa Nota Fiscal Goiana e divulgou os primeiros contemplados de 2021.

“Quando vocês absorvem uma campanha como essa, fazem com que o dinheiro chegue ao cidadão. Que nós possamos diminuir as desigualdades regionais e levar cidadania às pessoas que moram nas regiões mais distantes da capital”, afirmou sobre a iniciativa, que sorteará R$ 200 mil em prêmios mensais entre os consumidores inscritos.

A ação conta, atualmente, com mais de 687.150 mil consumidores cadastrados. Podem concorrer aos prêmios os inscritos e que pedem a inserção do CPF na nota fiscal. Um bilhete é gerado a cada R$ 100 em compras.

“Agora, o cidadão tem a garantia de que, ao ser premiado, vai receber. É o que peço aos meus secretários, que tenham responsabilidade e não prometam o que não podem fazer”, assegurou Caiado.

A iniciativa é uma forma de incentivar a exigência do comprovante da compra e, como consequência, diminuir a sonegação de impostos e aumentar a arrecadação do Estado.

“É uma ação que vai incentivar a cultura de pegarmos a nota fiscal na hora da aquisição. É uma ferramenta para divulgar a importância social do tributo, uma vez que o imposto gera políticas públicas”, disse a secretária da Economia, Cristiane Schmidt.

“Além de ter oportunidade de ganhar prêmios em dinheiro e obter descontos no valor do IPVA, agora o participante também poderá ajudar seu time do coração”, destacou.

Sorteio



Mais de 3,8 milhões de bilhetes participaram deste sorteio de junho, conduzido pelo subsecretário da Receita Estadual, Aubirlan Borges, e pelo coordenador do programa, Leonardo Vieira de Paula.

“Por mais que a gente consiga fazer um bom trabalho, buscar grandes sonegadores, mesmo com todo esforço de pessoal, não conseguiríamos fazer uma ação que uma campanha como essa consegue alcançar, que é gerar o hábito de as pessoas pedirem o documento fiscal”, afirma o subsecretário da Receita Estadual. “É um hábito, uma cultura”, ressaltou, ao detalhar o procedimento eletrônico para a realização do sorteio.

A lista dos 158 contemplados está disponível no site do programa www.economia.go.gov.br/nfgoiana. Entre os sorteados, estão contribuintes de Goiânia, Goianésia, Rio Verde, Luziânia, Uruana, Valparaíso de Goiás, Itumbiara, Santo Antônio do Descoberto, Hortolândia, Itaberaí, Catalão, entre outros.

Os sorteios são realizados mensalmente de forma eletrônica. O próximo está previsto o próximo dia 29. No total, serão 158 prêmios em dinheiro, sendo um de R$ 50 mil; três de R$ 10 mil; quatro de R$ 5 mil; 50 de R$ 1 mil e 100 prêmios de R$ 500.

Futebol



Outra novidade apresentada durante o evento foi o lançamento do Time Goiano do Coração. Trata-se de um benefício financeiro aos times da primeira divisão do Campeonato Goiano de Futebol.

“Nada melhor àquele que veste a camisa do time. Que vista também a camisa do Estado de Goiás”, frisou o governador Ronaldo Caiado. Na solenidade, ele recebeu camisas da Associação Atlética Aparecidense (AAA), Goianésia Esporte Clube (GEC) e Grêmio Esportivo Anápolis (GEA), campeão goiano de 2021.

Presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), André Pitta salientou que muitos clubes enfrentam o segundo ano consecutivo de dificuldades, em função da pandemia de Covid-19. Para este ano, os clubes devem receber R$ 3 milhões, e nos demais, R$ 4 milhões, em recursos financeiros.

“É uma mão importante que o governo estende neste momento”, reconheceu Pitta. “Sem público no estádio, essa ajuda é providencial. Tenho certeza que vamos aumentar a arrecadação, porque os torcedores querem ajudar seu time de coração”, observou o deputado estadual Vinícius Cerqueira.

O torcedor ainda não cadastrado na Nota Fiscal Goiana poderá aderir à iniciativa pela internet. Além de concorrer a prêmios ao pedir o CPF na nota fiscal, o participante poderá indicar o time do coração no site (www.economia.go.gov.br/nfgoiana) e ajudá-lo a ganhar prêmios.

“Vamos ter uma briga, assim como no futebol, para ver qual time terá maior competição na nota fiscal. Se mais torcedores tiverem seus consumos, esta representatividade vai resultar em grande premiação aos times”, comentou o secretário de Esporte e Lazer, Henderson Rodrigues.

No caso do programa esportivo, serão quatro premiações anuais para os 12 times que fazem parte da elite do futebol goiano. Será destinado R$ 1 milhão a cada premiação. Deste montante, R$ 240 mil são divididos igualmente entre os 12 times; R$ 560 mil são distribuídos proporcionalmente, conforme a média de bilhetes gerados pelos torcedores; e R$ 200 mil por meio de sorteio.

Neste ano haverá, excepcionalmente, três premiações. A primeira ocorreu nesta terça. O vencedor foi a equipe do Jaraguá. Ainda estão previstas outras duas, sendo uma em setembro e outra em dezembro.