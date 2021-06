Durante cesárea, bebê sofre corte profundo no rosto e leva 13 pontos

Durante a cesárea de emergência, uma bebê teve o rosto cortado. O caso ocorreu no dia 15 de junho em um hospital em Denver, nos Estados Unidos. A recém-nascida Kyanni precisou levar 13 pontos no lado esquerdo do rosto.

As informações são da emissora local KRON 4. À emissora, a mãe da criança, Reazjhana Williams, planejava ter um parto normal. Porém, ela recebeu e tomou uma pílula para acelerar o nascimento.

Desta forma, a mulher precisou ser levada às pressas para uma cesárea de urgência. Segundo o pai, Damarqus Williams, os médicos disseram que a neném fez um movimento repentino e que não podiam ouvir o batimento cardíaco.

A bebê teve o corte na bochecha, pois o rosto estava próximo à parede da placenta. Porém, o pai afirma que não entendeu diversas circunstâncias da cesárea de emergência.

Um estudo realizado pela Rede de Unidades de Medicina Materno-Fetal de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano, dos Estados Unidos, aponta que apenas 0,7% das crianças sofreram laceração na pele em 37 mil partos cesarianos entre 1999 e 2000.

Uma enfermeira disse que o fato pode acontecer, mas é muito raro. Enquanto isso, a avó da pequena afirma que o hospital precisa ser responsabilizado.

O centro médico afirmou estar solucionando o problema junto com a família. Conforme a unidade hospitalar, embora seja uma complicação conhecida em procedimentos de cesárea de emergência, o local irá fornecer os melhores cuidados para a mãe e a bebê.