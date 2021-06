Forma como Ana Maria Braga terminou casamento com francês está dando o que falar

O empresário francês Johnny Lucet, 57, marido de Ana Maria Braga, 72, contou que se surpreendeu com a separação da apresentadora. Ele está em Portugal desde o início do ano e afirma que desde então sua esposa teria se afastado dele.

“Voltei a Portugal porque já fazia um ano que não via os meus amigos e a família. A covid-19 está nos bloqueando na Europa. Não tenho mais contato com a Ana. Em maio passado, [não recebi] nenhuma mensagem dela no meu aniversário ou no do meu filho”, disse o empresário ao jornal Extra.

Ele diz que ficou confuso ao ver notícias sobre o término nas mídias, mas afirma que continua casado com a comunicadora. “Mas nós continuamos casados. Ela é a minha mulher”. Ao longo da entrevista, ele também negou que teria maltratado funcionários de Ana Maria Braga.

“Claro que isso não é verdade. Não tenho nenhum poder para isso, muito pelo contrário. Os funcionários de Ana obedecem a ela. Caso contrário, eles não podem mais se beneficiar da sua generosidade”, disse o empresário.

Johnny e Ana se conheceram em 2019 e se casaram em fevereiro de 2020, em uma cerimônia intimista na casa da apresentadora. O relacionamento teria acabado em março deste ano, pouco tempo depois dele retornar à cidade de Loulé, no sul de Portugal, onde vive sua família e seu filho de 11 anos.

Procurada, a assessoria de Ana Maria Braga informou que a apresentadora não comenta sobre sua vida pessoal.