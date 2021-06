Loja saudável permite aproveitar as festas juninas sem sair da dieta

A Simples.Natural já é conhecida por fazer promoções pensando no bem-estar do anapolino. E neste período de festa junina não é diferente.

A loja, que é o primeiro mercado saudável da cidade, está com sua quadrilha a todo vapor e tem diversos produtos para quem quer aproveitar o melhor das comidas típicas, sem sair da dieta.

Em tempo

A Simples.Natural tem um dos maiores catálogos de produtos saudáveis da cidade, sendo mais de 100 graneis, além de produtos veganos, orgânicos, sem glúten, sem lactose, diet, light, integrais, frutas secas, farinhas premium, azeites e temperos especiais, massas, congelados, sucos, vinhos orgânicos, cafés gourmet, chás especiais, chocolates funcionais e muito mais.

Para incrementar as festividades de São João do anapolino com muito sabor e saúde, a loja ainda conta com brincadeiras juninas, onde o consumidor pode participar da PESCA DE BRINDES a cada R$50 em compras, podendo ganhar de desconto a produtos.

Para quem não quer sair de casa, a Simples.Natural ainda garante entrega grátis para pedidos no iFood e WhatsApp (compras acima de R$25).

Se interessou? Você pode saber muito mais sobre o Arraiá da Simples.Natural no Instagram da loja @Simples.Natural_ ou entrando em contato via WhatsApp pelo número (62) 62 9 9809-0051.

A loja fica no bairro Jundiaí: Rua Santos Dumont, Nº 700 (ao lado do colégio Galileu).