Sicredi Celeiro Centro Oeste e concessionárias de máquinas agrícolas fazem parceria em São Miguel do Araguaia

Empregando praticidade a quem lida no campo, a cidade que se destaca por sua economia pujante, no Noroeste goiano, foi escolhida para receber a exposição de máquinas especiais a taxas diferenciadas

Publieditorial - 24 de julho de 2024

(Foto: Divulgação/Sicredi)

Unindo duas especialidades – fomento ao agronegócio e soluções acessíveis à comunidade – desde o dia 11 de julho, a Sicredi Celeiro Centro Oeste leva à região de São Miguel do Araguaia, no noroeste de Goiás, uma imponente exposição de equipamentos agrícolas. A iniciativa é uma parceria com as concessionárias John Deere, New Roland, Planalto Tratores e Jacto/Vetrasa, empresas que são líderes no setor de equipamentos agrícolas, que têm como ponto forte a praticidade e o objetivo de levar os equipamentos ao produtor, afim de otimizar a produção e a produtividade. Isto porque, a ação tem o objetivo de tornar acessível ao homem do campo as melhores tecnologias a condições mais facilitadas.

Quem passa em frente a agência da cooperativa, localizada Av. Goiás, nº 355, tem a oportunidade de conhecer e adquirir equipamentos de alta tecnologia e simular o financiamento que melhor combina a sua realidade. Outra vantagem é que os 10 primeiros consórcios efetivados no período terão até 20% de desconto. Por meio de uma unidade móvel da cooperativa de crédito os visitantes ainda podem acompanhar mais de 300 soluções financeiras enquanto recebem atendimento ágil e personalizado.

O gerente da agência Sicredi em São Miguel do Araguaia, Gustavo Marques destaca que por meio de um time de consultores especializados, o homem do campo consegue selecionar as melhores oportunidades de investimentos diretamente no local. “Somada às condições especiais oferecidas durante o evento, a ampla gama de máquinas agrícolas expostas pelas empresas participantes da promoção, que são reconhecidas por sua excelência e inovação no setor, é outra experiência marcante, que chama a atenção de quem passa pelo local. Vale muito a pena conferir”, convida o gerente da agência do Sicredi em São Miguel do Araguaia, Gustavo Marques.

