Mais vacinas chegam a Anápolis e Prefeitura anuncia esquema de vacinação neste sábado (26)

Com uma nova remessa de 9,6 mil doses entregue a Anápolis nesta sexta-feira (25), a Prefeitura retomará neste sábado (26) a aplicação da primeira dose da vacina contra covid-19.

Uma força-tarefa pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) organizada em dez pontos espalhados pela cidade imunizará pessoas com idade igual ou superior a 45 anos e grupos prioritários, compostos por gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades, Síndrome de Down e deficiência permanente cadastradas com laudo de comprovação, além de profissionais da saúde, educação e segurança pública conforme listas enviadas pelas instituições.

Com a inclusão do prédio do antigo Cerest (Rua 7, na divisa entre os bairros Boa Vista e São Carlos) entre os pontos fixos, agora são dez locais de vacinação.

Quem precisa receber a primeira dose pode se dirigir também ao Ginásio Internacional Newton de Faria, CMTT, UniEvangélica ou unidades de saúde do Arco-Íris, Bairro de Lourdes, Anexo Itamaraty e Santa Maria de Nazareth.

Já os locais de aplicação da segunda dose permanecem na unidade de saúde do JK e no Banco de Leite.

O horário de funcionamento de todos os postos é das 8h às 16h.

Em Anápolis, já foram aplicadas até agora quase 180 mil doses da vacina contra a Covid-19.