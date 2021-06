Mês de junho deve terminar em Anápolis com sensação térmica de 4º C

Os que estranharam o frio nesta terça-feira (29) podem esperar uma quarta-feira (30), o último dia de junho, ainda mais congelante.

É o que indica a plataforma do The Weather Channel, a mais utilizada por celulares e dispositivos móveis no mundo.

A previsão é que a temperatura mínima seja de 7º C entre o final da madrugada e o início da manhã. No entanto, a sensação térmica nos lugares mais altos da cidade pode chegar a 4º C.

Ao longo do dia a temperatura subirá aos poucos e pode atingir uma máxima de 23º C, deixando o tempo ameno sobretudo na parte da tarde.

Na quinta-feira (1º), julho deve chegar com os termômetros registrando 9º C.