Após contrair Covid-19, atriz global está com sequelas neurológicas

A atriz Letícia Colin, 31, revelou em entrevista ao Conversa com Bial (Globo) que ainda sente algumas sequelas após contrair a Covid-19 junto com o marido, Michel Melamed, 45, e o filho, Uri, 1, em dezembro de 2020.

“Estou com várias questões neurológicas”, disse. Segundo ela, é preciso algumas horas de sono reguladas para o tratamento. “Agora está tudo bem, não foi nada grave, então com isso eu realmente preciso dormir algumas horas seguidas. O Michel virou a sentinela da madrugada”, contou.

Na época, os três ficaram muito mal. A atriz fez um forte desabafo pelas redes sociais ao dar detalhes de como a sua vida e a de sua família ficou prejudicada depois de eles contraírem a doença.

De acordo com Colin, o pequeno Uri “ensopava suas roupinhas” de tanta febre que sentia. “Meu filho de 1 ano ensopava suas roupinhas e lençóis, era muita febre. Eu bambeava, delirante, me sentindo sem corpo, segurando no colo meu bebê e o desejo de viver”, disse na ocasião.

Na sequência, falou sobre o estado que ficou o marido. “Meu amor Michel tossia intensamente e caminhava se apoiando nas paredes, nossas únicas arestas. Ele olhava para mim e dizia: ‘Nós precisamos sobreviver'”, contou Colin.