Semusa retoma aplicação da primeira dose e reduz a idade para vacinação em Anápolis

Com a previsão de chegada de nova remessa de vacinas na manhã desta sexta-feira (02), a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) retoma a aplicação de primeira dose para todos os grupos prioritários abertos até agora e reduz a faixa etária para pessoas a partir de 43 anos que já estejam cadastradas no vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar.

Especialmente nesta sexta, a vacinação começará às 09 horas, já que a entrega da nova remessa está prevista para as 07h30 – horário informado no início da noite desta quinta pelo Estado.

Segundo a Semusa, são 9.130 doses destinadas à aplicação de primeira dose e outras quase 10 mil para segunda dose.

Os locais de vacinação são: Ginásio Internacional Newton de Faria, CMTT, Cerest, UniEVANGÉLICA, Banco de Leite ou unidades de saúde do Arco-Íris, Bairro de Lourdes, JK, Anexo Itamaraty e Santa Maria de Nazareth.

Outros dois pontos – a unidade de saúde do JK e do Banco de Leite – farão, além da primeira dose, a segunda dose para quem precisar receber o reforço. O horário de funcionamento de todos os postos é das 09h às 16h.

Fazem parte do grupo prioritário em Anápolis pessoas com comorbidades, deficiência permanente, síndrome de down, gestantes, puérperas, caminhoneiros, profissionais da imprensa e lactantes.