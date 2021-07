Hospital de Queimaduras abre seleção para contratar funcionários em Anápolis

O Hospital de Queimaduras de Anápolis, localizado na Vila Góis, está com três vagas abertas para contratar profissionais da área Técnica de Enfermagem.

A unidade hospitalar não divulgou os requisitos exigidos. No entanto, para participar da seleção é obrigatoriamente necessário ter o curso de Técnico de Enfermagem.

Os selecionados terão de realizar atividades assistenciais e técnicas específicas nos seguintes setores: ambulatório, emergência, internações, UTI, centro cirúrgico e central de material e esterilização.

A jornada de trabalho passará por variações, conforme o setor de escala, e deverá ser fechada em 44 h semanais. O salário também seguirá a convenção da categoria.

Interessados devem enviar o currículo exclusivamente para o e-mail [email protected] e colocar o nome do cargo desejado no campo do assunto.