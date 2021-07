Nenhuma dose de vacina vencida foi aplicada em Anápolis, diz Semusa

A Prefeitura de Anápolis afirmou na noite desta sexta-feira (02) que nenhuma dose de vacina contra a Covid-19 foi aplicada na cidade fora do prazo de validade.

Anápolis foi citada em reportagem da Folha de S. Paulo como tendo aplicado cinco doses de AstraZeneca vencidas à população.

Em nota enviada ao Portal 6, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) atribuiu o dado a um erro no sistema que contabiliza a vacinação.

“Informamos que o registro de cinco doses aplicadas passou por minuciosa verificação, junto ao Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), com falha de digitação corrigida, uma vez que o município possui sistema próprio de registro online de lotes usados por CPF, o que garante a transparência do processo”.

Segundo a pasta, as remessas recebidas pelo Governo de Goiás sempre acabam em curto prazo impedindo, assim, a formação de estoques nos pontos de imunização.

“A secretaria ainda reforça que as salas de vacina são postos volantes, ou seja, não armazenam as vacinas, que são enviadas e recolhidas ao final de todo dia, com controle de estoque diário”, ponderou.

Além de Anápolis, outros 37 municípios goianos estão no levantamento da Folha de S. Paulo. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) também nega a aplicação de vacinas fora do prazo de validade e, assim como a Semusa, afirma que houve falhas nos registros.

“Em muitas situações, os municípios não realizam o registro dos dados em tempo oportuno e isso gera equívocos futuros no registro das informações”, observou em comunicado à imprensa.