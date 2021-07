Preso homem que degolou o pescoço e ateou fogo no corpo de mulher em Goiás

Um homem, de 45 anos, que degolou uma mulher na companhia de outras três pessoas e ateou fogo no corpo dela foi preso pela Polícia Civil (PC) de Goiás nesta sexta-feira (02).

Segundo a Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), no dia do fato, 10 de março deste ano, o preso, acompanhado dos cúmplices, levaram a vítima para um lugar isolado em Goiânia, oportunidade em que, enquanto um dos indivíduos teria dado uma “gravata” na vítima, o preso teria degolado a mulher, que faleceu no local.

O corpo, conforme a PC, só foi localizado um dia depois. Após degolar a vítima, o autor, acompanhado dos outros investigados, ainda ateou fogo nela.

“Tudo devidamente planejado e determinado por uma organização criminosa”, detalhou a DIH em comunicado à imprensa.

Com as evidências, testemunhas e inclusive comparsas que apontaram o investigado como a pessoa responsável de ter degolado a vítima, foi representada por sua prisão temporária.

Os outros dois comparsas que praticaram o referido crime já se encontram presos, sendo que o inquérito policial será concluído nos próximos dias e encaminhado ao Poder Judiciário.