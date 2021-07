“Viva a ciência”, diz Roberto ao vacinar contra a contra a Covid-19 em Anápolis

Após a redução da faixa etária para a vacinação contra a Covid-19, o prefeito Roberto Naves (PP), de 43 anos, recebeu o imunizante nesta sexta-feira (02).

Por meio do Instagram, o chefe do Executivo Municipal postou a filmagem do exato momento em que chega no posto e é recebido pelos profissionais que saúde que trabalham aplicando as doses.

Em um outro post, no feed da mesma rede social, Roberto afirmou ter a esperança de que, em breve, toda a população estará devidamente vacinada.

“Vacina no braço e a esperança de que em breve todos os anapolinos também estarão imunizados. Viva a ciência!”, escreveu.

Em tempo

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) já iniciou a aplicação de primeira dose para todos os grupos prioritários abertos até agora, além de pessoas a partir de 43 anos que já estejam cadastradas no vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar.

Fazem parte do grupo prioritário em Anápolis pessoas com comorbidades, deficiência permanente, síndrome de down, gestantes, puérperas, caminhoneiros, profissionais da imprensa e lactantes.