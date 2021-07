Rodrigo Faro é internado com Covid-19 após gravação com Eliana

O apresentador Rodrigo Faro testou positivo para Covid-19 na sexta-feira (02) e foi hospitalizado. Além do titular de A Hora do Faro, Eliana e outros 70 funcionários da Record e SBT que tiveram contato com ele foram afastados e deverão realizar novos testes.

O apresentador realizou uma visita ao SBT na última quarta-feira (30), onde gravou uma ação de merchandising com Eliana. No dia seguinte, relatou que não estava se sentindo bem e apresentou febre. Mesmo assim, cumpriu o cronograma de trabalho do dia e na sexta, recebeu o diagnóstico positivo.

Em comunicado à imprensa, a RecordTV informou que “Rodrigo Faro faz teste antes de qualquer gravação. No dia [quarta-feira], ele havia feito teste antes de ir para o SBT”. A emissora ainda ressalta que o resultado do exame fora aceito pelo SBT antes de iniciarem a gravação com Eliana.

Rodrigo Faro está internado no Hospital Moriah, em São Paulo, e por meio de um post no Instagram, tranquilizou os fãs dizendo que “vai dar tudo certo”. A esposa Vera Viel e as três filhas do apresentador, Clara, Maria e Helena, também testaram positivo, mas não apresentam sintomas graves e estão em quarentena.