Paula Nobre, do Jornal da Manhã, pede demissão e deixa Jovem Pan após dois anos

Antes de trabalhar na Jovem Pan, Paula Nobre teve passagem como repórter em São Paulo da CNN Brasil por quase dois anos. Paula também passou por empresas de meteorologia

Folhapress - 12 de abril de 2024

(Foto: Reprodução)

GABRIEL VAQUER – Após quase dois anos como uma das apresentadoras do Jornal da Manhã, a jornalista Paula Nobre pediu demissão da Jovem Pan. Seu último dia de trabalho foi nesta sexta-feira (12).

No entanto, Paula pediu demissão na última quarta (10), e combinou com a direção de só sair ao fim desta semana. Por enquanto, ela não deverá trabalhar em nenhuma televisão.

Paula irá trabalhar no mundo coorporativo, em uma empresa de corretoria de valores. Mas ela não está fechada para futuras propostas que venham da televisão.

Procurado pela Folha de S.Paulo, a Jovem Pan confirma o pedido de demissão de Paula Nobre. A jornalista também confirma sua saída em contato feito pela reportagem.

Em um texto publicado em suas redes sociais, Paula se despediu. “A decisão de deixar a Jovem Pan com certeza é uma das mais difíceis da minha vida. Deixo esse lugar com o coração apertado, mas com a sensação de dever cumprido”, disse.

Paula Nobre era uma das apresentadoras do Jornal da Manhã, juntamente com Livia Zanolini e o titular Rafael Colombo. Nobre apresentava normalmente a previsão do tempo, mas não raramente também dava notícias factuais na bancada.

Antes de trabalhar na Jovem Pan, Paula Nobre teve passagem como repórter em São Paulo da CNN Brasil por quase dois anos. Paula também passou por empresas de meteorologia.