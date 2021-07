Internado com Covid-19, Rodrigo Faro passa mal com notícia e dispara: “Fale a verdade, SBT”

Após a confirmação do diagnóstico de Covid-19 nesta sexta-feira (2), alguns veículos noticiaram que o apresentador Rodrigo Faro, 47, da Record TV, tinha se recusado a fazer o exame antes de ação comercial com a apresentadora Eliana, do SBT, no dia 30 de junho.

O empresário e irmão de Rodrigo, Danilo Faro, já tinha informado em seu Instagram que, além de Rodrigo, a esposa do apresentador, Vera Viel, e suas filhas Clara, Maria e Helena também testaram positivo para a Covid, mas não manifestaram sintomas graves.

Logo após a repercussão na mídia, o empresário publicou um novo comunicado: “Eu escrevo com pesar, pois sou jornalista por formação e ideal, me sinto na obrigação de esclarecer uma matéria matéria caluniosa e maldosa que, na minha opinião, só visava um único objetivo: prejudicar meu irmão e sua postura ilibada”, escreveu ele.

Neste sábado (3), Rodrigo Faro também se pronunciou em seus stories no Instagram, postando o resultado negativo do exame realizado no dia em que foi fazer uma gravação no SBT. “Nesse momento difícil que minha família está passando, deveria estar repousando e cuidando da minha saúde e da saúde delas… E não me preocupando com notícias falsas, mentirosas e criminosas que só fazem mal pra mim e pra minha família… Mas a verdade sempre aparece e a justiça será feita…”, escreveu.

Segundo o apresentador, seu quadro clínico piorou durante a noite em função do estresse que as notícias causaram nele.

Ele também cobrou posicionamento do SBT, ressaltando que chegou duas horas antes da gravação começar e, tanto ele como suas produtoras, insistiram em fazer o exame, mas os funcionários da emissora falaram que não havia necessidade, tendo em vista que ele já tinha feito um exame mais cedo, em outra gravação. “Jamais me neguei a fazer exame! Diga a verdade @sbt! Vocês não me deixaram fazer exame porque já tinha feito! Estou aguardando!”

Também neste sábado (3), o SBT publicou comunicado oficial em seu site confirmando o que foi atestado. Segundo a emissora, Faro foi informado no camarim sobre a realização do teste e afirmou que já tinha realizado um pela manhã. “Diante disto, foi liberado da realização de um novo teste e se colocou à disposição para realizá-lo novamente se necessário fosse. Não circulou pelas dependências da emissora, ficando restrito nas áreas de estúdio e camarim.”

Faro recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid no dia 25 de junho. “Hoje foi meu dia com a graça de Deus… 47 anos… Foi muita emoção para todo mundo que estava lá”, escreveu em suas redes sociais.