Semusa volta a vacinar contra Covid-19 nesta segunda-feira; veja locais para 1ª e 2ª dose

Após uma breve pauta, a Prefeitura de Anápolis volta a força-tarefa de vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira (05).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), a imunização ocorrerá a partir das 08h, por meio de senha, até às 16h.

São dez pontos de aplicação da primeira dose: Ginásio Internacional Newton de Faria, UniEvangélica, Banco de Leite, Cerest, CMTT e unidade de saúde Santa Maria de Nazareth, JK, Arco-Íris, Bairro de Lourdes e Anexo Itamaraty. A vacina para gestantes estará disponível apenas do Ginásio Internacional.

Para segunda dose, a distribuição será por imunizantes. No Banco de Leite e unidade de saúde do JK haverá aplicação da AstraZeneca e CoronaVac. Já no Cerest, CMTT, UniEvangélica e unidades de saúde Santa Maria de Nazareth, Arco-Íris, Bairro de Lourdes e Anexo Itamaraty terá apenas a vacina da AstraZeneca.