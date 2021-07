Anápolis reduz idade para vacinação e abre cadastro para moradores acima de 30 anos

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) reduziu novamente a idade para contra a Covid-19 em Anápolis. Desta terça-feira (06) em diante, todos a partir de 40 anos podem se imunizar. O cadastro também ficará aberto para pessoas com mais de 30 anos no site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar.

Os postos de vacinação para primeira dose são, em formato drive-thru, Ginásio Internacional Newton de Faria, CMTT e unidades de saúde do Anexo Itamaraty e JK. Já para pedestres, os pontos são UniEVANGÉLICA, Cerest, Banco de Leite e unidades de saúde do Arco-Íris, Bairro de Lourdes e Santa Maria de Nazareth.

“Para uma melhor organização, pedimos que gestantes e puérperas procurem preferencialmente o ponto do Cerest”, orienta a diretora de Vigilância em Saúde, Mirlene Garcia.

Outra informação importante é que a CMTT, a partir de quarta-feira (07), vai ser um local exclusivo para a vacinação de funcionários da indústria, seguindo o Plano Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde, mediante listas enviadas pelas empresas diretamente para a Vigilância.

Ainda podem se vacinar com a primeira dose todos aqueles que pertencem aos grupos prioritários como gestantes, puérperas, lactantes, caminhoneiros, pessoas com comorbidades, Síndrome de Down e deficiência permanente cadastradas com laudo de comprovação, além de trabalhadores aeroviários e portuários, profissionais da saúde, educação, segurança pública e imprensa.

A aplicação da segunda dose continua para quem já está na data marcada no cartão de vacinas. Quem precisa do reforço dos imunizantes da AstraZeneca e CoronaVac pode se dirigir ao Banco de Leite ou à unidade de saúde do JK. O horário é das 08h às 16h.