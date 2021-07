Após anos de abusos, mulher é brutalmente assassinada com o netinho no colo

Desde o final de semana, repercute nas redes sociais o caso de uma mulher que foi brutalmente assassinada, na Cidade Estrutural, no Distrito Federal, pelo marido.

Simone Xavier Nogueira, de 41 anos, estava com o neto no colo quando foi alvejada por um disparo de arma de fogo, no sábado (03). Policiais militares estavam na região porque haviam recebido a denúncia de uma briga e ouviram o tiro.

A vítima foi encontrada já sem vida, dentro do banheiro, ao lado de uma espingarda calibre .12. O companheiro dela, de 33 anos, foi preso em flagrante e está sendo investigado por feminicídio.

As investigações da Polícia Civil, segundo o Metrópoles, já apontam que tanto Simone quanto a filha dela, de 19 anos, seriam vítimas constantes de violências e estupros há anos, sendo que enteada teria engravidado duas vezes do autor. Os filhos da moça têm 04 e 02 anos.

As mulheres também teriam sido alvos de tiros nas mãos e pés em outras ocasiões, uma vez que o suspeito teria a habilidade de construir armas artesanais e as usava como “cobaias”.

Encarceradas, elas ainda tinham de acatar todas as ordens do homem, inclusive sobre quais roupas podiam vestir e com quem poderiam conversar.

Um exame de DNA deverá confirmar se os dois filhos da enteada são do suspeito.