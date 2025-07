Moradores de Goiânia, Brasília e outros 11 municípios ganham direito de chamar Uber de graça para o aeroporto

Benefício está disponível até o dia 1º de outubro de 2025

Isabella Valverde - 08 de julho de 2025

Fachada do Aeroporto de Goiânia. (Foto Divulgação / CCR Aeroportos)

Clientes dos cartões Mastercard Black e Platinum passaram a contar com um novo benefício que permite chamar um Uber até o aeroporto sem pagar nada pela corrida, desde que respeitado o limite de R$ 80.

A iniciativa vale para quem mora em Goiânia, Brasília (DF) e outras cidades com aeroportos contemplados pela promoção.

O benefício integra o programa Viagens e Concierge, voltado aos clientes mais exclusivos da bandeira, e está disponível até o dia 1º de outubro de 2025. Para garantir o acesso, é necessário realizar o resgate da oferta diretamente no site do programa, mediante login com CPF.

A corrida gratuita só pode ser utilizada uma única vez e deve ter como destino um dos aeroportos listados pela Mastercard. Se o trajeto ultrapassar os R$ 80, o valor excedente será automaticamente cobrado no cartão do titular.

Além de Goiânia, entram na lista cidades como Guarulhos (SP), Recife (PE), Porto Alegre (RS), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Curitiba (PR) e Rio de Janeiro (RJ), com cobertura nos dois principais terminais: Santos Dumont e Galeão.

Como garantir o benefício

O titular precisa acessar o site do programa Viagens e Concierge, realizar o login ou cadastro, e então localizar a oferta na seção “Ofertas e Experiências”.

O resgate vincula o benefício diretamente ao CPF do usuário, ativando o desconto na conta Uber associada.

É importante observar que a gratuidade está condicionada ao uso dentro de uma área de cobertura definida previamente pela plataforma. Isso significa que apenas corridas com origem em regiões autorizadas são elegíveis.

A medida tem como objetivo agregar mais comodidade ao deslocamento de passageiros em viagens aéreas, ao mesmo tempo em que reforça os diferenciais dos cartões Mastercard voltados ao público de maior poder aquisitivo.

Aeroportos contemplados pela oferta:

– Goiânia (GO)

– Brasília (DF)

– São Paulo – Guarulhos (SP)

– Rio de Janeiro – Galeão (RJ)

– Rio de Janeiro – Santos Dumont (RJ)

– Porto Alegre (RS)

– Recife (PE)

– Florianópolis (SC)

– Fortaleza (CE)

– Curitiba (PR)

– João Pessoa (PB)

– Aracaju (SE)