Carreira: 5 motivos para começar uma pós-graduação em 2021

A pandemia do novo coronavírus alterou os planos pessoais e profissionais de muita gente. Vivemos e nos adaptamos dia a dia a um cenário que nos foi imposto com o isolamento, o distanciamento social, o trabalho e o estudo remotos. Apesar das mudanças e incertezas, o planejamento da sua carreira não pode parar, especialmente, neste momento.

Ter uma pós-graduação, certamente, vai fazer a diferença no seu currículo. Primeiro, porque você terá a oportunidade de se tornar um especialista em determinada área do conhecimento, ligada ou não à profissão que você já exerce e, segundo, porque o conhecimento adquirido pode abrir as portas para novos desafios como uma promoção, por exemplo, ou até mesmo uma nova oportunidade de emprego.

Mas existe um momento ideal para iniciar uma pós-graduação? Antes de tudo, é necessário que você tenha disposição e tempo para essa jornada, uma vez que esse nível de formação, assim como os demais, exige dedicação e muito estudo. Pondere situações, avalie cenários e decida qual o melhor momento para tomar essa decisão.

Preparamos abaixo uma lista de bons motivos para incentivar você a começar uma pós-graduação já no segundo semestre de 2021

Incrementa o currículo – é sempre bom acrescentar novidades profissionais e acadêmicas ao currículo. No caso de uma pós-graduação, mostra o quanto você se preocupa com a busca pelo conhecimento na sua área de atuação.

Amplia o conhecimento – conhecimento nunca é demais e ninguém tira de você. Por isso, se esforce ao máximo para conhecer mais sobre as demandas e exigências da área que você atua. Assim, estará sempre atualizado e preparado para novos desafios profissionais.

Aumenta sua rede de contatos profissionais – já ouviu falar em networking, não é mesmo? Então, dedique-se a conhecer outros profissionais. Além de ser uma importante fonte de ideias e atualização sobre o mercado, pense que, em algum momento da sua trajetória profissional, você pode precisar da ajuda desse contato.

Otimiza as chances de promoção – quanto mais você se qualifica, mais conhecimento e experiências você adquire, assim, maiores serão as chances do seu currículo se destacar nos processos seletivos.

Transforma você em especialista na área – é a oportunidade de aprofundar o conhecimento na área em que você já atua ou pretende atuar; ou ainda aprender sobre novas áreas com demandas crescentes. Em meio a um mercado extremamente competitivo, é importante ter uma visão generalista e um olhar especialista para a área escolhida.

