Realiza Construtora está com vagas abertas para área de vendas em Anápolis

Está procurando uma nova carreira? Venha se destacar no mercado imobiliário. A Realiza Construtora, uma das maiores do Brasil, está com vagas abertas para 6 consultores de vendas.

Você tem ajuda de custo e contribuição para ter o seu CRECI, além da possibilidade de altos ganhos. Os empreendimentos têm excelente apoio nas vendas, como decorados, maquetes e centrais de vendas.

Para participar do processo seletivo o candidato deve ter:

– Ensino médio completo;

– Meio de locomoção (carro, moto, Uber) para facilitar a realização de visitas e apresentações;

– Experiência na área de vendas é um diferencial;

– Habilidades no atendimento ao público.

O que a Realiza oferece:

– Possibilidade de altos ganhos;

– Ajuda de custo nos 3 primeiros meses;

– 50% de contribuição para o CRECI;

– Treinamento, suporte e desenvolvimento contínuos.

Interessados enviar currículo para [email protected] colocando no assunto do e-mail “Vaga Consultor de Vendas”.

A Realiza Construtora tem 40 anos de história no mercado imobiliário. São mais de 25 mil imóveis entregues, mais de 1 milhão de metros quadrados construídos e presença em 4 estados do país. Mais de 1,5 mil colaboradores contribuem para construir empreendimentos modernos e inovadores, promovendo a satisfação e confiança dos clientes.