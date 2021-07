Homem morre após colisão frontal entre caminhão e carro de passeio no DAIA

O trecho do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) na GO-330 segue registrando acidentes e mortes.

O mais recente ocorreu na tarde desta terça-feira (06), com a colisão frontal entre um caminhão e uma VW Saveiro.

Ronigleison Cavalcante dos Santos, de 34 anos, era o motorista do carro de passeio. Ele ficou preso entre as ferragens do veículo e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) confirmou o óbito assim que chegou ao local.

O condutor do caminhão nada sofreu, além do susto. O Instituto Médico Legal (IML) já se deslocou

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) está na rodovia e trabalha na organização do trânsito.