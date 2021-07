Quarta-feira (07) tem vacinação contra a Covid-19 para trabalhadores da indústria em Anápolis

A partir desta quarta-feira (07), a Prefeitura de Anápolis vai disponibilizar o ponto de imunização da CMTT somente para trabalhadores da indústria, enquanto houver disponibilidade de doses.

A equipe da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) fará contato com o RH das empresas cadastradas autorizando o início da vacinação de seus funcionários.

No momento, a imunização acontece somente a faixa etária entre 35 e 39 anos (nascidos entre 1981 e 1985), tendo em vista que os trabalhadores a partir de 40 anos já podem se vacinar pelo critério de idade nos demais postos que estão aplicando a primeira dose para toda a população cadastrada.

A primeira dose continua disponível em sete pontos da cidade para pessoas com idade igual ou superior a 40 anos, além dos grupos prioritários, como gestantes (exclusivamente no Cerest), puérperas, lactantes, caminhoneiros, pessoas com comorbidades, síndrome de Down e deficiência permanente, trabalhadores aeroviários e portuários, profissionais da saúde, educação, segurança pública e imprensa.

Os pontos são: Ginásio Internacional Newton de Faria, UniEVANGÉLICA, Cerest, e unidades de saúde do Arco-Íris, Bairro de Lourdes, Anexo Itamaraty, Santa Maria de Nazareth. Banco de Leite e unidade de saúde do JK aplicam apenas segunda dose.