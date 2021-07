SESI Goiás se preocupa com os alunos e investe em tecnologia de ponta para ofertar a melhor educação

Desde que são integradas em uma instituição de ensino, as crianças e adolescentes precisam ser incentivadas a terem autoconfiança e muita disciplina, para que cresçam conscientes e tenham a oportunidade de fazerem tudo o que quiserem para realizarem os próprios sonhos.

E em Goiás, incluindo em Anápolis, se destaca o SESI, que além de ofertar o ensino básico completo, auxilia os alunos a desenvolverem suas principais habilidades e dá o incentivo necessário para que possam escolher o caminho de formação que mais desejarem.

Os diferenciais são tantos que os estudantes da escola saem não apenas prontos para os principais vestibulares do país, mas também para terem conhecimentos imprescindíveis sobre a vida real.

Um exemplo disso é a educação empreendedora voltada para projetos, em que o SESI estimula o desenvolvimento das competências particulares de cada estudante e dá ensinamentos financeiros, de modo que todos sejam responsáveis com o futuro.

Na instituição, os matriculados também têm acesso a laboratórios de criatividade e ação, onde podem fazer protótipos e materializar ideias e projetos, analisando problemas que afetam o mundo e apontando quais seriam as melhores soluções.

O SESI conta ainda com Robótica com material LEGO, para, através do LEGO, promover a inserção tecnológica na vida dos alunos e levar um ambiente inovador e lúdico. Assim, as crianças e adolescentes podem desenvolver atividades voltadas para matemática, física, ciências, engenharias e artes.

Todas essas medidas foram criadas exclusivamente para que os estudantes tenham acesso à melhor educação, cresçam em um ambiente diferenciado e se tornem adultos brilhantes.

E as matrículas para o segundo semestre já estão abertas, sendo que a primeira mensalidade será gratuita e há descontos de até 60% para o restante das mensalidades de 2021.

