Advogado faz revelação nas redes sociais sobre enterro de Lázaro Barbosa

O advogado Wesley Lacerda, que foi representante da mãe e da esposa de Lázaro Barbosa, usou as redes sociais para revelar não ter gasto nenhum centavo com o sepultamento do maníaco.

Após mais de uma semana da morte do homem, que conseguiu se esconder por 20 dias, o profissional de Direito afirmou ter decidido gravar o vídeo para contar como tudo realmente aconteceu e evitar que as pessoas continuassem ligando ele ao criminoso.

Apresentando prints de uma conversa no Instagram, Wesley Lacerda relatou que foi a própria funerária que o procurou para oferecer um “enterro digno ao Lázaro e de forma totalmente gratuita”.

No pequeno diálogo, o responsável pelo perfil também repassa para o advogado o número do celular de um representante da funerária e sustenta que a família ainda poderia escolher o local, porque o corpo seria levado sem custos para qualquer lugar do país.

“Afirmo para vocês, com toda a certeza e segurança, de que isso não procede. Não realizei pagamento de nenhuma despesa do funeral do Lázaro Barbosa”, reafirmou Wesley.

Na gravação ele também conta que a mãe do maníaco estava desolada e, por isso, o pai foi quem assinou a procuração para que a própria funerária fizesse a retirada do corpo no IML de Goiânia e transportasse para o Cemitério de Cocalzinho de Goiás.