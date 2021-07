Anápolis e Ronaldo Caiado: parceria pelo Desenvolvimento

Anápolis já perdeu muito tempo em sua história por picuinhas, brigas, disputas internas de grupos políticos, classistas e todas as sortes cujos interesses por muitas vezes comprometeram o bem maior da coletividade. Reconhecemos o quanto é saudável para a Democracia é a disputa de ideais e o enfrentamento de projetos dentro dos limites da razoabilidade, porém isto jamais poderá inviabilizar um projeto desenvolvimento social e econômico de uma cidade.

Ronaldo Caiado e Roberto Naves, governador de Goiás e prefeito de Anápolis, souberam levar esta máxima à risca e hoje mostram como as parcerias administrativas são importantes para suas gestões. À população, fica claro que este tipo de relação pensando nas pessoas gera resultados práticos para a melhoria da vida das pessoas.

Como deputado estadual representando Anápolis, me sinto honrado em poder atender a toda a população através da criação deste diálogo, fazendo uma importante ponte entre as ações do Governo de Goiás e a nossa cidade. Mantenho uma relação de muita verdade e parceria com o prefeito e pude, com o tempo, conquistar a confiança da atual administração do Governo de Goiás com um único objetivo: trazer benefícios para nossa gente.

Recentemente, tive oportunidade de materializar este trabalho. Através de nossas emendas parlamentares, trouxe para Anápolis dois novos colégios estaduais, lançando inclusive a pedra fundamental, que marcou o inicio dos dois projetos que estão em construção na cidade. O reconhecimento do governador Ronaldo Caiado veio através da citação destes projetos durante a sua mais recente visita ao município para inaugurar a modernização da unidade do Vapt-Vupt do Anashopping.

As últimas ações de Caiado sobre Anápolis renderam importantes conquistas: o repasse de uma área de 175 hectares para atrair novos investimentos e gerar milhares de empregos no nosso Daia, a entrega do Vapt-Vupt, levando conforto e uma nova forma de atendimento bem mais otimizada e, ainda, a vistoria de um projeto que irá fazer a diferença na cidade de diversas famílias anapolinas.

A construção das unidades habitacionais do Residencial Cerrado III trará a materialização do sonho de 112 famílias de ter sua casa própria, através do subsídio na aquisição dos imóveis.

Fazer parte deste diálogo em favor da população e com o objetivo de gerar resultados práticos, efetivos e rápidos para a coletividade é o que nos motiva a levar adiante o debate, as defesas na Assembleia Legislativa e a buscar mais recursos que possam se tornar benefícios. Vamos seguir adiante aproximando ainda mais os projetos que o Governo de Goiás desenvolve com a população e a cidade de Anápolis. Vamos juntos!

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo Solidariedade. Escreve todas às quartas-feiras, excepcionalmente nesta quinta. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.