Marqueteiro começa a ‘construir’ imagem de Eerizânia e casal Naves não quer que indicada responsabilize os dois pela escolha dela

Ex secretária ingressou na disputa às pressas e enfrenta corrida contra o tempo para alcançar pelo menos dois dígitos nas próximas pesquisas de intenção de votos

Pedro Hara - 17 de abril de 2024

Eerizânia Freitas e Vivian Naves. (Foto: Reprodução)

Para disputar a Prefeitura de Anápolis, Eerizânia Freitas (UB), pré-candidata de Roberto Naves (Republicanos), está passando por uma transformação visual e de discurso.

Rápidas apurou que a orientação recebida de um experiente marqueteiro contratado para a pré-campanha foi deixar para trás as caras e bocas que criaram o estilo “femme fatale” de sua época como secretária.

Uma das regras para atingir o resultado pretendido é sempre usar o cabelo para trás da orelha, e além da transformação visual, a gestão de imagem será associada a uma mudança na forma de falar.

Mas uma orientação que não vem do marqueteiro, e sim do casal Naves, é que a aliada precisa assumir a pré-candidatura.

Roberto e Vivian (PP) estariam incomodados com o fato de que Eerizânia tem justificado a escolha de seu nome como um desejo dos dois, tirando de seu próprio colo o interesse pela sucessão.

A ex-titular das pastas de Assistência Social e Educação ingressou na disputa às pressas e enfrenta uma corrida contra o tempo para alcançar pelo menos dois dígitos nas próximas pesquisas de intenção de votos.

Toda essa estratégia visa torná-la competitiva para enfrentar Antônio Gomide (PT) e Márcio Corrêa (PL), que atualmente polarizam a disputa.

Visita in loco do TCMGO na Semusa gera preocupação

Cresce o temor na Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Anápolis de uma visita in loco, que costuma ser surpresa, de auditores do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO) para averiguarem o acompanhamento da prestação de contas dos procedimentos feitos pela Associação João Paulo II no Hospital Municipal Alfredo Abrahão.

Na Corte, sobretudo no Ministério Público de Contas (MPC), há o alerta de que o caso precisa ser acompanhado de perto para evitar danos ainda maiores aos já causados pela entidade que administra a unidade de saúde.

MPGO arquiva denúncia de violência contra policial preso por envolvimento na morte de Fábio Escobar

O Ministério Público de Goiás (MPGO) decidiu arquivar uma denúncia de violência contra o cabo Thiago Marcelino Machado, de 36 anos. O militar, junto com outros policiais, está preso por oito assassinatos ocorridos em Anápolis e região. Entre eles, o de Fábio Escobar.

A 79ª Promotoria de Justiça de Goiânia, apurando comunicação anônima feita por meio do canal “Disque 100” do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, não encontrou indícios de que ele estaria sendo violentado na unidade prisional onde se encontra.

Adriana Accorsi pode receber apoio do bloco liderado por Bruno Peixoto e Romário Policarpo

O bloco político liderado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto (UB), e pelo presidente da Câmara Municipal, Romário Policarpo, está em estágio avançado de conversas com Adriana Accorsi (PT), visando um possível apoio na disputa pela Prefeitura de Goiânia.

Os partidos que compõem esse grupo, PRD, PSB e Agir, têm estabelecido critérios específicos para avaliar suas alianças, sendo um deles a indicação do vice. Adriana, por outro lado, busca um companheiro de chapa mais alinhado ao centro, o que se mostra como uma perfeita sintonia entre os interesses das partes envolvidas.

Alego aprova PEC que obriga Executivo a responder requerimentos de deputados

A Assembleia Legislativa aprovou em segunda votação a PEC n° 1240/23, que acrescenta dispositivos à Constituição Estadual para tornar obrigatória a resposta do Poder Executivo aos requerimentos e indicativos de proposições legislativas feitos pelos deputados.

De autoria do deputado Coronel Adailton (SD), a proposta visa garantir o direito à informação, permitindo que os parlamentares obtenham retorno sobre suas demandas. O objetivo é evitar a falta de resposta, assegurando a transparência e a prestação de contas. A PEC determina ainda que tanto os requerimentos quanto as respostas do Executivo sejam publicadas no Portal da Transparência da Assembleia Legislativa, sem interferir na autonomia do chefe do Executivo.

Nota 10

Para homenagem às 12 mulheres motoristas da Urban realizada pelo presidente da Câmara de Anápolis, Domingos Paula (PDT). “As mulheres já conquistaram vários espaços que, até então, estavam disponíveis apenas para os homens. Precisamos enaltecer essas vitórias”, destacou o vereador. Bola dentro!

Nota Zero

Para os integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL) em Goiás, que tem usado de expediente agressivo para o debate político no estado. Ações que se limitam a cortes rápidos e superficiais nas redes sociais podem minar a credibilidade do movimento e afastar potenciais aliados e simpatizantes.

*Colaborou Denilson Boaventura