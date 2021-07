Anápolis volta a ter aplicação da primeira dose nesta sexta-feira (09), mas com uma mudança

Anápolis voltará a aplicar a primeira dose da vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira (09), confirmou a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). Mas com uma pequena mudança.

De acordo com a pasta, a Prefeitura aguarda a chegada de mais remessas de imunizantes e, como a previsão de entrega é no final da manhã, a vacinação acontecerá das 13h às 17h.

“Com distribuição de senhas, já que não há confirmação do número de doses que serão enviadas”, explicou em comunicado à imprensa.

Os pontos são: Ginásio Internacional Newton de Faria e unidade Anexo Itamaraty, em sistema drive-thru; e UniEVANGÉLICA, Cerest e unidades Santa Maria de Nazareth, Arco-Íris e Bairro de Lourdes, para pedestres.

Podem se vacinar com a primeira dose todos os cadastrados que têm idade igual ou superior a 40 anos ou que pertençam a um dos grupos prioritários.

“Como gestantes e puérperas (que devem procurar o Cerest para receber a imunização), pessoas com comorbidades, Síndrome de Down e deficiência permanente cadastradas com laudo de comprovação”, lembrou a Semusa.

A primeira dose também segue sendo aplicada em trabalhadores da indústria com idade entre 35 e 39 anos, na CMTT (ponto exclusivo), das 08h às 16h, mediante listas enviadas pelas empresas.

Já a segunda dose está disponível no Banco de Leite (pedestre) e na unidade de saúde JK (drive-thru), que são pontos exclusivos para o reforço, no mesmo horário – das 08h às 16h.