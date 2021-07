Confira a lista dos 50 moradores de Anápolis que vão receber o título de comendador

A Prefeitura de Anápolis divulgou nesta quinta-feira (08) a lista dos moradores que receberão a Comenda Gomes de Souza Ramos em 2021.

A cerimônia, que acontecerá no dia 27 de julho no Teatro Municipal, é a maior homenagem prestada pelo Executivo Municipal à pessoas que, direta ou indiretamente, tenham prestado serviços relevante à cidade.

Em Anápolis, a honraria foi instituída em 1981 e é celebrada todos os anos na última semana de julho. No ano passado, porém, o evento deixou de acontecer por conta da pandemia.

A escolha destes homenageados ocorre por uma comissão julgadora composta por 13 membros.

Segundo o presidente da comissão, o vice-prefeito Márcio Cândido (DEM), este ano, um dos diferenciais é o reconhecimento aos profissionais da área da saúde que prestaram incansáveis serviços à população no combate à Covid-19.

“Temos médicos, enfermeiros e também empresários que contribuíram, por exemplo, com respiradores e cestas básicas, doadas por meio do Programa Voluntários de Coração, e que ajudaram, e muito, no combate à pandemia”, disse.

Na televisão, o título de comendador ganhou notoriedade com o personagem José Alfredo (Alexandre Nero) da novela Império, atualmente reexibida pela TV Globo.

Conforme a sinopse da obra, ele ganhou o reconhecimento pelo seu talento nos negócios. Afinal, chegou ao Rio de Janeiro sem emprego e se tornou um empresário de sucesso ao longo da trama.

Confira a lista dos 50 moradores de Anápolis que vão receber a homenagem:

Aladim Batista Nepomuceno Júnior – médico coordenador do Centro de Internação Norma Pizzari, que obteve destaque no enfrentamento da Covid-19 em Anápolis.

Alex Valadares Braga – tabelião do 1º Ofício de Notas de Anápolis.

Alexandre Baldy de Sant´Anna Braga – empresário e político, foi ministro de Estado e atual secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo.

Ângelo Barbosa Lovis – tabelião do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Anápolis.

Antônio José Teles Loureiro Teixeira da Silva – empresário e dirigente do Grêmio Esportivo Anápolis.

Artur Souza Valdemar – militar, comandante da Companhia de Policiamento Especializada (CPE) Anápolis.

Daniela Muassab Castanho – representante do segmento farmacêutico.

Elias Feres Aidar Neto – empresário anapolino.

Fagner Israel de Oliveira – padre da Diocese de Anápolis, pároco da Paróquia Nossa Senhora D´Abadia.

Fernanda Alves Ferreira – biomédica, professora universitária e presidente do Rotary Club de Anápolis – Leste.

Genésio Lamunier Ramos – padre da Diocese de Anápolis, pároco da Paróquia Nossa Senhora D´Abadia, no Distrito de Souzânia.

Gustavo Pestana Garcez – coronel aviador, comandante da Ala 2, da Força Aérea Brasileira.

Henrique Antônio Filho – pastor evangélico e presidente da Igreja Luz para os Povos.

Jairo Moreira Alves – empresário, sócio-fundador do Grupo Lírios do Campo.

João Aparecido Souza Nobre – empresário classista e filantropo.

João Baptista Carrijo – médico e diretor do curso de medicina da Universidade Evangélica de Goiás.

Joar José Ribeiro – pecuarista e líder classista.

Jorge Bezerra – líder comunitário e presidente do partido Democracia Cristã (DC).

José Cássio Alves Pinto – empresário do segmento farmacêutico.

Jossele Clauber César – pastor evangélico e primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus de Anápolis.

Lucas Leite de Amorim – médico, ex-secretário de Saúde de Anápolis com atuação destacada no enfrentamento da pandemia no município.

Luciana Santos Cantuária – enfermeira com atuação destacada no enfrentamento da pandemia no município.

Luciano Souza Magalhães – militar e comandante do Colégio da Polícia Militar de Goiás – unidade Dr. César Toledo.

Marcelo Henrique Limírio Gonçalves Filho – empresário do segmento farmacêutico.

Maria das Graças de Carvalho Caiado – presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

Maxwell Alves Elias – empresário e proprietário da Bio Instinto, sediada no município.

Osmar Alves Rodrigues – pastor evangélico e primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus Madureira.

Rodrigo de Araújo Ribeiro – empresário do segmento imobiliário.

Samir Hajjar – empresário anapolino.

Tiago Ribeiro Policarpo – médico com atuação destacada no enfrentamento da pandemia no município.

Washington João de Sousa Pacheco – advogado militante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).