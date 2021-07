Escola de Anápolis levará nome de professora que morreu grávida por causa da Covid-19

Escola Municipal Professora Camilla Francisco de Lima Graciano foi o nome escolhido pelo prefeito Roberto Naves (PP) e aprovado pelos vereadores para a nova unidade de ensino da Prefeitura de Anápolis.

A instituição a ser construída ficará no Bom Clima e homenageará a profissional, que perdeu a vida para Covid-19 em 2020 após ser infectada num chá de bebê surpresa organizado por colegas de trabalho.

Camilla tinha 31 anos e estava gestante de oito meses quando foi acometida pela doença. A bebê, Helena, sobreviveu e é cuidada pelo pai, Wesmair Graciano.

No projeto enviado à Câmara Municipal, Roberto destacou a trajetória da professora que atuou como assessora de língua portuguesa e, por isso, prestava serviço em várias escolas da cidade.

“Sempre acreditando na educação e no ensino desse componente curricular, na importância do trabalho como produção textual, investindo de forma significativa no desenvolvimento de habilidades de leitor e escritor, permitindo que os estudantes da rede municipal, a qual foi concursada, tornassem-se escritores de poesias”.

Professor Marcos (PT), vereador que deu relatório favorável à criação da nova escola, também ressaltou as contribuições de Camilla para a educação local.

“Externo aqui minha satisfação e reconhecimento pela grande profissional e amiga que foi Camilla, realizando feitos extraordinários na educação, por todos os lugares que trabalhou, sendo esta uma singela homenagem, porém significativa para todos nós”.