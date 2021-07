Essa é a quantidade de novos radares eletrônicos que estão sendo instalados em Anápolis

Nos últimos dias, os motoristas de Anápolis foram surpreendidos com a instalação de novos equipamentos de fiscalização em importantes vias de Anápolis, como nas avenidas Pedro Ludovico, Universitária, Benvindo Machado, Fernando Costa, Mato Grosso e Tiradentes.

A medida, porém, já era esperada, uma vez que havia ficado acordado em contrato que a empresa Velsis, vencedora do processo licitatório, colocaria radares eletrônicos por todo o município.

Inicialmente, foram instalados 139 equipamentos ao longo das avenidas Brasil, Presidente Kennedy, Goiás, Engenheiro Geraldo de Pina, Faiad Hanna e outras ruas de maior movimentação, como a Barão do Rio Branco, no Centro. Todos eles já estão em funcionamento.

Agora, segundo dados enviados ao Portal 6 pela Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), outros 64 estão em processo de colocação.

De acordo com o diretor de Trânsito, Transportes e Educação, Igor Lino, os locais estão sendo definidos a partir de estudos que levam em consideração o crescimento da cidade.

“Em relação ao contrato antigo, fizemos alterações de acordo com o que a cidade se desenvolveu. A Avenida Brasil tinha equipamentos que foram alterados pela forma que [a via] está hoje. A Pedro Ludovico tinha uma quantidade muito baixa e acrescentamos, porque a região se desenvolveu e muitos comércios se instalaram, resultando em um fluxo maior não só de veículos, mas de pedestres, ciclistas e trabalhadores. E estamos fazendo assim em toda a cidade”, explicou.

Questionada se os condutores seriam avisados sobre a data do início do funcionamento dos novos radares, a CMTT informou que fará divulgações apenas nas redes sociais, em rádios e outros veículos. Uma vez que a campanha prévia de conscientização já aconteceu no início de 2021.