Sindicato Rural abre turmas para 15 cursos rápidos e gratuitos em Anápolis

O Sindicato Rural de Anápolis abriu novas inscrições para os interessados em fazer 15 cursos rápidos, presenciais e gratuitos de qualificação.

As oportunidades são para as turmas de fruticultura/maracujá, bovinocultura de leite, panificação rural, análise e classificação de grãos de soja e milho, produção artesanal de cervejas especiais, técnicas de pintura, paisagismo e higiene e segurança na produção de alimentos.

Há ainda vagas para uso de drones para monitoramento de áreas agropecuárias, cultivo de uva, produção artesanal de doces, cultivo de cogumelos comestíveis, operação e manutenção de tratores agrícolas, biojóias e uso da biodigestão no tratamento de dejetos e resíduos.

Cada curso terá duração de poucos dias e todos os participantes ganharão café da manhã, almoço, lanche da tarde e o material didático.

As aulas das primeiras turmas terão início nos dias 19 e 21 de julho. No entanto, há cursos previstos para serem iniciados até o final do mês de setembro.

O único pré-requisito exigido para participar é ter mais que 18 anos e custear o deslocamento até as áreas rurais onde são ministradas as aulas. Essas áreas ficam nas proximidades do próprio Sindicato.

Em decorrência da pandemia da Covid-19, todas as medidas de segurança serão tomados para proteger os alunos. Interessados devem confirmar presença através dos telefones (62) 9 9214-9634 ou (62) 9 8244-1053.