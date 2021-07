Veja os locais onde tomar a primeira e segunda dose contra a Covid-19 em Anápolis

Pessoas com 40 anos ou mais que ainda não se vacinaram contra a Covid-19 podem fazê-lo nesta segunda-feira (12), informa a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). O mesmo vale para os grupos prioritários já cadastrados no site da Prefeitura de Anápolis.

Conforme a pasta, a imunização ocorrerá com entrega de senhas a partir das 08h, em cinco postos, e vai até às 16h ou enquanto houver doses disponíveis.

Moradores com carro ou moto podem se descolocar aos postos do Ginásio Internacional Newton de Faria ou Anexo Itamaraty. Pedestres devem se deslocar às unidades de saúde do Jardim Arco-Íris, Bairro de Lourdes e Cerest.

A primeira dose também será aplicada em trabalhadores da indústria com idade entre 35 e 39 anos na CMTT (ponto exclusivo), desde que tenha o nome indicado nas listas enviadas pelas empresas à Semusa.

A segunda dose está disponível no Banco de Leite, UniEvangélica e unidade de saúde Santa Maria de Nazareth. Em sistema drive-thru o reforço será aplicado apenas no postinho do JK.