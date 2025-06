Com quase 50 anos de história, tradicional pastelaria de Anápolis vai encerrar as atividades

Com a passagem do ponto, gigante do ramo de bares e restaurantes deve se instalar no local

Davi Galvão - 20 de junho de 2025

Imagem ilustrativa de pasteis (Foto: Reprodução)

Somando-se a lista de estabelecimentos de longa data em Anápolis prestes a fechar as portas, a Pastelaria Wallace, localizada na Vila Santana, irá encerrar as atividades em breve.

A informação foi confirmada ao Portal 6 por uma funcionária do local, que afirmou que o comércio seguirá aberto somente até a próxima sexta-feira (27).

Com 49 anos de atuação na cidade, o estabelecimento completaria meio século em Anápolis em janeiro do ano que vem.

Ainda de acordo com a trabalhadora, a iniciativa de encerrar as atividades partiu do próprio Wallace, dono do local, devido ao cansaço de tocar o negócio por tantos anos.

Com a passagem do ponto, ela destacou que uma marca de bares e restaurantes da cidade, seria instalada no local.

