Rancheiro abre 10 vagas para estagiários em Anápolis com salário de R$ 1.400

Localizado no Distrito Agroindustrial de Anápolis, o Rancheiro está com um processo seletivo em aberto para graduandos que queiram se desenvolver profissionalmente na empresa.

A seleção é para estagiário de projetos e há 10 vagas disponíveis. As inscrições devem ser feitas pelos candidatos através do site de carreiras do Rancheiro, até o próximo dia 22 de julho.

O salário dos selecionados será de R$ 1.400, além de vale transporte, refeição na empresa e plano de carreira.

Podem participar pessoas que estejam cursando qualquer curso superior, exceto os que sejam da área de saúde ou licenciatura. Também é preciso ter conhecimento intermediário com pacote office e informática no geral.

Ao todo, o programa terá duração de 06 a 18 meses, sendo que os jovens terão oportunidades de serem efetivados em cargos de analista específico ou de liderança.

Mais informações estão no edital.