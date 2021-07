Cantor sertanejo termina namoro após fazer cirurgia para aumentar o tamanho do ‘brinquedinho’

Acabou o namoro entre o sertanejo Tiago, da dupla com Hugo, e Tânia Mara. O sertanejo, que se submeteu a uma cirurgia para aumentar o tamanho de seu ‘brinquedinho’, contou que a dupla acabou se afastando em virtude de toda a exposição a respeito de sua operação.

“Na verdade, eu não estava namorando. Eu estava conhecendo e me aproximando de uma pessoa maravilhosa. E aí eu decidi fazer essa cirurgia. Claro que foi um susto e, de imediato, ela me questionou para que e por que, mas era uma decisão minha, uma responsabilidade minha e ficou estranho. Ninguém foi embora, mas eu não sei mais nada”, disse ao jornal O Dia.

E afirmou: “O amanhã a Deus pertence, sabe? O que eu sei é que estou feliz pra caramba. Acho que nessa hora, por causa da exposição e de todo esse buxixo, a gente tem que ter o bom senso e respeitar o espaço do outro”, completou em entrevista à jornalista Fábia Oliveira.

Tiago também garantiu não ter se submetido ao procedimento por estar insatisfeito com os seus ‘dotes’. “Eu nunca tive problema. Me perguntaram se eu estava insatisfeito, se eu estava inseguro com relação ao meu pênis, e é justamente o contrário. Por eu ser satisfeito comigo, eu sei o que me faz bem ou o que eu posso melhorar em mim. Eu não fiz a cirurgia para agradar alguém. Fiz para me agradar.”

Já com relação ao quanto aumentou o tamanho e a espessura do órgão, o cantor fez mistério e desconversou. “Olha, eu não vou falar. Sei que as pessoas estão curiosas, mas isso é muito íntimo”, desconversou.