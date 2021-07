Flamengo x Defensa y Justicia ao vivo – Veja onde assistir

O Flamengo enfrenta nesta quarta-feira (14) o Defensa y Justicia (Argentina) pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores da América.

A partida será às 21h30 na casa do clube argentino, o Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, e marca a estréia de Renato Portaluppi como comandante da equipe rubro-negra após a demissão de Rogério Ceni.

Outro detalhe do embate é o reencontro do time carioca com Sebastian Becaccece que era o técnico do Racing, equipe que também enfrentou o Flamengo na Liberta de 2020 nesta mesma fase, onde acabou levando a melhor diante a equipe brasileira.

Para iniciar sua trajetória como novo comandante do clube mais popular do país, Renato deverá mandar a campo a seguinte equipe: Diego Alves, Filipe Luis, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Isla; João Gomes, Thiago Maia, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Pedro e Gabigol.

Bruno Henrique, Diego e Rodrigo Caio, lesionados, são desfalques. Arão, por levar vermelho direto contra a LDU na fase de grupos, pegou dois jogos de suspensão e também está fora.

Becaccece, no entanto, para tentar ser novamente o carrasco do Rubro-Negro, esboçou a equipe com Ezequiel Unsain; Matías Rodríguez, Adonis Frías, Tomás Cardona (Juan Rodríguez) e Alexis Soto; Braian Rivero, Raúl Loaiza, Lautaro Escalante, Carlos Rotondi; Walter Bou e Lucas Barrios.

A partida será apitada pelo arbitro Eber Aquino, (Paraguai) e será transmitida pela Fox Sports para todo o Brasil.