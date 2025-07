Morador fica surpreso ao encontrar placa na garagem de condomínio

Magno Oliver - 11 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela / X / @CAVALOCOMASMA)

Só quem mora em condomínio entende que essa vivência é como entrar numa eterna assembleia invisível, não é mesmo? Todo mundo tem opinião e regras, poucas pessoas se entendem e até a vaga do carro vira motivo de guerra.

Assim, para tentar se manter um mínimo de paz e bom convívio em um condomínio, surgem as famosas placas: avisos, lembretes e informativos que buscam manter a boa convivência entre todo mundo.

Só que em um condomínio que não teve o nome divulgado, a direção foi além da formalidade. Assim, a sindicância resolveu dar um toque de ironia, por meio de uma placa que ironizou e beirou o desabafo.

Morador fica surpreso ao encontrar placa na garagem de condomínio

A história foi parar no X, antigo Twitter, e a legenda da postagem foi bem direta: “isso resume morar em condomínio, é a maior humilhação existente”.

A placa, encontrada na garagem, dizia o seguinte:

“Prezados moradores, as vagas sinalizadas na cor verde são destinadas a veículos de porte grande. Renegade, T-Cross, Corolla (entre outros) não são considerados veículos grandes. A esses veículos estão reservadas as vagas na cor azul. Em caso de incapacidade de estacionar seu veículo de pequeno, médio porte na vaga destinada, me coloco à disposição para fazê-lo”.

Nas redes sociais, a parte que mais gerou reação foi o final, com o oferta de ajuda para quem “não consegue manobrar direito”.

Alguns moradores viram como gentileza, enquanto outros viram como deboche. Mas o comentário que resumiu o sentimento geral veio de um seguidor que tuitou junto com a foto:

“Condomínio é a maior humilhação existente.”

Segundo moradores que comentaram a publicação, o problema no prédio é antigo. Há motoristas com carros médios que insistem em ocupar as vagas maiores, deixando quem realmente precisa sem espaço.

Assim, a placa veio como uma tentativa de organizar, só que com uma pitada de ironia e ódio de quem a fez.

Confira a postagem na íntegra:

Condomínio é a maior humilhação existente pic.twitter.com/hdBTARIAHm — Gordo of War: Mecânica (@cavaloComAsma) July 8, 2025

