Resumo do capítulo de Salve-se Quem Puder desta quinta-feira, 15 de julho

A TV Globo exibe no horário das sete Salve-se Quem Puder, novela de sucesso do autor Daniel Ortiz. Confira o resumo do capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 15 de julho:

Zezinho pede Alexia em casamento, mas ela se distrai com fãs. Júlia insinua interesse por Alan. Lúcia conta o motivo de ter escondido que é avó de Renzo.

Alexia pede Zezinho em casamento. Bia e Tarantino têm a primeira vez. Helena leva Luna, Mário e Téo para conhecer seu lugar secreto.

Mário pede para renovar os votos com Helena. Lúcia agradece Alexia por livrar Renzo do crime em Cancún em seu depoimento.

Téo e Alejandro contam para Luna que vão viajar a trabalho, e a mocinha fica indecisa. Kyra sofre para escolher entre Alan e Rafael. Alexia reencontra Ignácio.