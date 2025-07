100% gratuito e a distância, novo curso de especialização abre 40 vagas

Corra para se inscrever e aproveite essa oportunidade de transformar sua carreira

Pedro Ribeiro - 12 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Se você está procurando um curso de especialização gratuito, a distância e com foco em um setor em plena expansão, essa pode ser a sua chance.

O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), Campus Montes Claros, está com inscrições abertas até 3 de agosto de 2025 para a pós-graduação em Energia Solar Fotovoltaica.

São 40 vagas e tudo sem mensalidade, sem taxa de inscrição e com início das aulas já em agosto.

Com um mercado cada vez mais voltado para fontes renováveis, a qualificação nessa área é uma vantagem estratégica.

E o melhor: você pode fazer tudo online, com apenas alguns encontros presenciais aos sábados.

100% gratuito e a distância, novo curso de especialização abre 40 vagas

Esse curso de especialização é voltado para profissionais de diversas áreas da engenharia, computação e tecnologia.

O objetivo é preparar especialistas para atuar em todas as etapas dos sistemas fotovoltaicos, desde o projeto até a gestão.

Ele é 100% gratuito. Isso inclui tanto a inscrição quanto todas as atividades ao longo dos 12 meses de formação.

O conteúdo será entregue em formato EaD, com uso da plataforma AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), e contará com encontros presenciais ocasionais, focados em aulas práticas e visitas técnicas.

Quem pode se inscrever

O curso é voltado a quem já concluiu o ensino superior em áreas como Engenharia Elétrica, Engenharia de Energia, Engenharia Civil, Ciência da Computação, Arquitetura, Sistemas de Informação, entre outras.

Também podem participar tecnólogos em áreas relacionadas às energias renováveis e automação industrial.

Se você trabalha ou quer trabalhar com energia solar, essa especialização foi pensada para você.

Inscrição e cronograma

As inscrições devem ser feitas entre 3 de julho e 3 de agosto de 2025, por meio de formulário eletrônico disponível no site oficial do IFNMG Campus Montes Claros.

O processo seletivo será feito por análise curricular, com pontuação baseada na sua formação, experiência profissional e produção técnica ou científica.

O resultado final sai no dia 22 de agosto, e as aulas começam em 29 de agosto de 2025.

Pontuação e seleção

A análise da documentação vai considerar até 100 pontos, divididos em três áreas:

Formação acadêmica (até 50 pontos);

Experiência profissional (até 30 pontos);

Produção científica e técnica (até 20 pontos).

Os 40 candidatos com maior pontuação serão selecionados. Os demais comporão a lista de espera, respeitando a ordem de classificação.

Documentos obrigatórios

Para validar sua inscrição, você deve reunir todos os documentos exigidos e anexá-los em PDF no sistema, incluindo:

Documento de identidade;

Diploma ou certificado de conclusão da graduação;

Documentos pessoais;

Formulários exigidos pelo edital;

Comprovações da pontuação informada.

Fique atento: qualquer informação inconsistente pode eliminar sua inscrição.

Onde encontrar o edital e se inscrever

O edital completo, com todas as regras, exigências e orientações, está disponível no site oficial do IFNMG Campus Montes Claros.

Lá você também acessa o formulário de inscrição e acompanha todas as atualizações do processo seletivo.

Se você quer entrar para o setor de energia limpa, essa é a hora.

Um curso de especialização gratuito, de qualidade e com vagas limitadas como esse não aparece todo dia.

Corra para se inscrever e aproveite essa oportunidade de transformar sua carreira.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!