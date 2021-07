Abertas 300 vagas em cursos gratuitos que qualificam jovens de Goiás para o primeiro emprego

Estão abertas até 30 de julho as inscrições para 300 vagas em cursos gratuitos que qualificam jovens de Goiás para o primeiro emprego.

São 125 vagas para Assistente Administrativo (160h); 125 vagas para o curso de Assistente de Recursos Humanos (160h) e 50 vagas para o curso de Assistente de Logística (160h).

Os cursos são oferecidos pelo programa Novos Caminhos, parceria do Governo de Goiás, via Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), com o programa Bolsa Formação, do Ministério da Educação (MEC).

Poderão se inscrever, no endereço eletrônico www.desenvolvimento.go.gov.br (aba Novos Caminhos, edital 004), jovens com idade a partir de 15 anos que tenham concluído o Ensino Fundamental.

As aulas, via internet, terão início no próximo dia 30 de agosto e se encerrarão no dia 29 de outubro deste ano e poderão ser acessadas a partir de qualquer localidade de Goiás, em função da pandemia do coronavírus.

Este é o quarto edital de chamamento de cursos do Novos Caminhos este ano. Ao todo, foram disponibilizadas mais de 1,2 mil vagas, tendo mais de 800 alunos certificados.

“O objetivo é qualificar os jovens diretamente para o mundo do trabalho”, disse Ludmilla Danas Gonçalves, coordenadora Geral do programa. “Lembrando que os certificados são chancelados pelo MEC”, completa.