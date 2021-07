Saiba como funciona a segunda graduação e como ela amplia as oportunidades de trabalho

Fazer outra faculdade está nos seus planos para 2021? Pois saiba que hoje existem inúmeras possibilidades para que você possa realizar esse desejo. Inclusive, uma segunda graduação pode ampliar as oportunidades no mercado de trabalho.

Mas, afinal, como funciona um curso de segunda graduação?

No Claretiano – Centro Universitário, por exemplo, é possível conquistar o segundo diploma em menos tempo, estudando de acordo com o seu ritmo de vida, pois os cursos são realizados a distância. Outro detalhe importante é que não é necessário fazer vestibular.

São oferecidos diversos programas para a segunda graduação, entre eles, a segunda licenciatura, a formação pedagógica para não licenciados, a licenciatura para o bacharel em Educação Física, o bacharelado para o licenciado em Educação Física e a Pedagogia para licenciados.

Novidade nas áreas de saúde e gastronomia

Além dessas opções, em 2021 novas formações surgiram, ampliando ainda mais as possibilidades, como Nutrição para formados na área da saúde. Muito legal, né? Neste caso, a formação acontece em apenas dois anos e meio, já que algumas disciplinas são eliminadas.

Ao final do curso, o profissional obtém o diploma de bacharel em Nutrição. Nessa modalidade, quem é formado em Educação Física – Bacharelado, Enfermagem, Fisioterapia, Estética, Terapia Ocupacional, Farmácia, Biomedicina, entre outros cursos, pode realizar o curso de Nutrição em menos tempo e conquistar mais uma certificação para sua atuação profissional.

Um professor com duas licenciaturas

A Segunda Licenciatura oferece, para quem já é licenciado, a oportunidade de ter um segundo diploma de licenciatura em menos tempo. Cursada totalmente a distância, a Segunda Licenciatura pode ser feita nas seguintes áreas: Artes Visuais, Biologia, Computação, Educação Física, Filosofia, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática, Música e Pedagogia.

Biblioteconomia em destaque

Outra profissão em destaque e com mercado promissor é a Biblioteconomia, pois a Lei 12.244/10 obriga a instalação de uma biblioteca com, pelo menos, um livro por aluno em todas as instituições de ensino do país. Para quem já tem um diploma superior, a segunda graduação em Biblioteconomia pode ser feita em apenas dois anos e, com isso, ampliar as possibilidades de trabalho em menos tempo.

Encontrou uma opção que se encaixa no seu perfil? Para se inscrever é bem fácil: basta acessar www.claretiano.edu.br, escolher qual segunda graduação deseja fazer, preencher a ficha de inscrição e enviar os documentos necessários para que seja feita uma análise curricular.

Em caso de dúvidas, fale conosco pelo WhatsApp (62) 9 9283 – 1808.